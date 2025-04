«Me suudame vastase FPVd maha võtta nii, et need ei jõua üldse rünnakuulatusse,» ütles Azovi 1. pataljoni asekomandör Petro Kurtšenko kutsungiga Kiil. «Kõiki droone sel viisil muidugi veel alla ei võta, aga ütleme nii, et meid saadab juba edu. Päevas võtame nii maha 10–15 vaenlase drooni.»

Kurtšenko ei saa «kupli» detaile avaldada, aga üldjoontes toimib see nii: «Näeme, et vaenlase droon tuleb. Tuvastame, mis sagedusel see lendab. Meil on REBid juba kindlatel suundadel valmis. Me saame neid sisse-välja lülitada otse juhtimispunktidest. Vajutad nuppu, [drooni] side [selle piloodiga] kukub.» REB on ukrainakeelne lühend elektroonilise võitluse vahendi kohta, mis on sisuliselt raadiolainete segaja.