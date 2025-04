SÕJAVÄEREFORM Ukraina rahvuskaarti loodi kaks korpust azovlaste juhtimise all

«Rahvuskaart lõi kaks korpust, see on osa üldisest reformist, mille raames Ukraina relvajõud lähevad ajutistelt väejuhtimisorganitelt – operatiiv-taktikalistelt ja taktikalistelt rühmadelt – üle korpusesüsteemile,» märkis Pivnenko.

Tema sõnul on ülesannete tulemuslikuks täitmiseks vajalik, et korpuseülem oleks oma üksuste vahetu juht, tunneks brigaadiülemaid ja nemad teda. Et ta teaks ja mõistaks asjade seisu ja oma üksuste spetsiifikat, olemasolevaid jõude ja ressursse.