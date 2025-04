«Ukraina tee NATOsse on pöördumatu. See oli Washingtoni tippkohtumise tulemus ja midagi pole muutunud. Kui me ütlesime, et Ukrainast saab ühel päeval NATO liige, siis me ei lubanud kunagi, et see saab olema osa rahukokkuleppest,» ütles Odessat väisanud Rutte Ukraina televisioonis üle kantud intervjuus.