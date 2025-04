Niinimetatud hulgidoonorid ehk mehed, kelle sperma abil on sündinud rohkem kui 25 last, tulid päevavalgele pärast kohaliku Youtube'i sisulooja Jonathan Meijeri ümber puhkenud skandaali. Teadaolevalt sündis tema sperma abil vähemalt 550, võimalik ka, et kuni tuhatkond last.