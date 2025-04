Programmi juhatav rahandusasutus dom.rf pakub 1. aprillist alates kodulaene peredele, kus on alla seitsme-aastased lapsed.

Enamik perelaenuprogrammi nimekirjas välja toodud linnadest on Vene vägede kontrolli all, kuid mõned – sealhulgas Herson, Kramatorsk, Berõslav ja Šnihurivka – on Ukraina relvajõudude poolt vabastatud, kirjutab RFE/RL.