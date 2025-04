ÜLEVAADE Trump ei kavatse ekslikult El Salvadori saadetud meest tagasi tuua

Kohtunik Xinis teatas teisipäeval, et sunnib nüüd justiitsministeeriumi ametnikke vastama kirjalikult ja vande all, mida nad on seni teinud ekslikult välja saadetud mehe tagasitoomiseks. Xinis lisas, et iga möödunud päev kujutab ohtu Abrego Garciale range režiimiga CECOTi vanglas, kus hoitakse teiste seas narkokartellide liikmeid, vahendab The Washington Post.