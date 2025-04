Endine Briti kaitseminister: Trumpi suhtumine Putinisse on jälestusväärne

«Ma pean selle lihtsalt välja ütlema – see tekitab minus jälestust, ma tunnen vastikust mõttest, et vaba maailma juht ei suuda teha vahet diktaatoril, kes vangistab ja tapab oma oponente ja vallutab süütuid demokraatlikke riike, ning riigil, mis on ise rünnaku all,» vahendab The Guardian Shappsi sõnu jutusaates One Decision.