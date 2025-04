GRUUSIA Kas Gruusiast saab järgmine Mikro-Venemaa või on lootust Euroopa poole pöörduda

Emigrantide perest pärit Zurabišvili kasutab Gruusia olukorra selgituseks võrdlust Nõukogude Liiduga. «Kahjuks on toimuvast tõesti lihtsam aru saada neil, kes elavad siin riigis ja kes elasid siin ka 1937. aastal ning kogesid nõukogude režiimi. See, mis praegu Gruusias toimub, on tegelikult tollase režiimi tänapäevane kordus – midagi sellist, mida me poleks siin riigis kunagi oodanud. Veel aasta tagasi rõõmustas terve riik, kui meile anti Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus. Euroopa Liidu uks oli meile juba avanemas ja see on olnud Gruusia rahva pikaajaline soov. Möödunud pole veel aastatki ja näeme, et see kõik on hävitatud,» rääkis Zurabišvili. «Gruusias pole enam ühtki sõltumatut institutsiooni. Euroopa teekond pole mitte lihtsalt peatatud, vaid täielikult katkestatud. Pärast peaministri (Irakli Kobakhidze) 28. novembri teadet on kõik praeguse võimuerakonna vastuvõetud seadused repressiivsed ja lähevad otse vastuollu euroopalike väärtustega. Need on lihtsalt Vene seaduste koopiad,» kirjeldas Zurabišvili olukorda. Eelmise aasta 28. novembril teatas peaminister Irakli Kobakhidze, et Gruusia peatab kuni 2028. aastani Euroopa Liitu pürgimise. Taustal on asjaolu, et EL ei tunnistanud Gruusia parlamendivalimisi, pidades neid ebademokraatlikeks ja ebaausateks.