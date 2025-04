Meloni on üritanud näidata end ainsa eurooplasena, kes suudab Trumpi kaubandussõda deeskaleerida. Kohtumisel rõhutas parempopulist, et neil on Trumpiga konservatiividena sarnased seisukohad sisserände ja «woke'i» ideoloogiate teemal. «Minu jaoks on eesmärk teha lääs taas suureks ja ma arvan, et me saame seda koos teha,» ütles Meloni Trumpilikult.