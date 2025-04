Huthi meedia: USA rünnakutes Jeemeni naftasadamale hukkus 58 inimest

«Vaenlase Ameerika rünnakus Ras Issa naftarajatisele hukkunute arv on tõusnud 58-ni ja vigastatuid on 126,» ütles huthide telekanal al-Masirah mässuliste käes oleva Hodeida tervishoiuamentikele viidates.

«USA väed astusid samme, et elimineerida see Iraani toetatud huthi terroristide kütuseallikas ja jätta nad ilma ebaseaduslikust tulust, mis on rahastanud mässuliste püüdlusi kogu piirkonda üle 10 aasta terroriseerida,» teatas USA Keskväejuhatus.