NATO roogib Trumpi hirmus dokumentidest välja viiteid kliimale ja võrdõiguslikkusele

NATO komisjonid ja töörühmad on sõnastanud kliimat, naisi ja julgeolekut puudutavad tekstid ümber eeldatavalt USA-le vastuvõetavamasse vormi, sest Donald Trump on oma teisel ametiajal asunud võitlema mitmekesisust, võrdõiguslikkust ja kaasamist soodustavate algatustega. Seejuures on USA kaitseministeerium hoogsalt asunud välja juurima kõiki enda seesuguseid programme.