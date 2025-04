Piloodid ei saanud esimese hooga üldse aru, mis juhtunud oli. Lennusidet vahendava portaali LiveATC edastatud salvestistes nähtub, et pardapersonal palub mootoripõlengu tõttu lennuki ülevaatust ja neile öeldakse, et töötav mootor imes endasse lennuväljal olnud küüliku. Seepeale on kuulda pilooti ütlemas: «Küülik läbi [mootor] number kahe, sellest piisab.»