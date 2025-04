«KÄED EEMALE!» USA linnade tänavad täitusid president Trumpi vastu meelt avaldavate ameeriklastega

Bostoni lähistel peetud Lexingtoni ja Concordi lahingu taaslavastuses kaasa löönud 80-aastane endine müürsepp Thomas Bassford lausus, et tema arvates ründab praegune valitsus Ameerikat ning sellele tuleb vastu astuda. «Praegu on Ameerikas vabaduse jaoks väga ohtlik aeg,» ütles Maine’i osariigist koos oma elukaaslase, tütre ja kahe lapselapsega kohale sõitnud Bassford. «Ma tahtsin, et poisid saaks teada selle riigi alguse kohta ja õpiks seda, et mõnikord peame vabaduse eest võitlema.»