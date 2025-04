Pärdiku visatud kivi tappis Maroko populaarses sihtkohas turisti

Kuigi Setti Fadma pärdikud on üldiselt harjunud oma kodu ümber voorivate turistidega, siis Maroko võimud hoiatasid, et tegemist on ikkagi metsloomadega, kelle käitumine on ettearvamatu, kui nad tunnevad end ohustatuna või matkajatest häirituna. Seepärast pannakse turistidele südamele, et nad peaks vältima otsest kokkupuudet loomadega, isegi kui pärdikud näivad esmapilgul ohutud, sest toitmine või ärritamine võib päädida ränkade tagajärgedega.