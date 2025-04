Ajalehe The New York Times kätte jõudnud 16 lehekülge pika täitevkorralduse mustandi kohaselt soovib president Donald Trump viia läbi välisministeeriumi «distsiplineeritud reorganiseerimise» ja «missioonide täitmise ratsionaliseerimise», vähendades samal ajal «raiskamist, pettust ja kuritarvitamist». Kuigi dokumenti võib tulla veel muutusi, peaks Trump allkirjastama korralduse lähiajal ning muudatused tuleb ellu viia 1. oktoobriks.

Plaaniga kursis praegused ja endised USA ametnikud ütlesid The New York Timesile, et ühtlasi on kavas vallandada hulk karjääridiplomaate ja valitsusametnikke. Samas näeb täitevkorralduse mustand ette, et tulevaste diplomaatide välja sõelumiseks mõeldud välisteenistuse eksam kaotatakse ja värbamisel hakatakse rakendama uusi kriteeriume, sealhulgas «joondumist presidendi välispoliitilise visiooni järgi».