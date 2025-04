Kuigi ametlik statistika puudub, siis nähtub uudisteagentuuri AFP kogutud suusõnalistest tunnistustest, et aina rohkem välismaalasest mehi saabub linnaossa pärast seda, kui on näinud sotsiaalmeedias – ennekõike TikTokis ja Hiina platvormil Bilibili – ringlevaid videoid sealsetest sekstöötajatest. Palju salvestised on seejuures filmitud ilma loata, vahel edastatud otseülekandena ning kogunud kohati sadu tuhandeid vaatamisi.