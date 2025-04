Varem Saksa armees teeninud Tigeri sõnul on ta väga üllatunud, et Saksa valitsus pole siiani andnud ukrainlastele võimsaid Tauruse rakette. Ta on veendunud, et Vladimir Putini juhitud Venemaa on ühine vaenlane paljude riikide jaoks, mitte ainult Ukrainale.