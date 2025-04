Möödunud reedel riigisaladuse templi taagast vabastatud dokumendis selgus, et palgamõrtsuka Sirhani sulest jäi maha teade märkusega: «Senaator tuleb hävitada nagu tema vend.»

10 000 lehekülge Kennedy 1968. aasta mõrvaga seotud dokumente on nüüd avalikustatud ja üleval USA rahvusarhiivi veebilehel. See on üks osa Trumpi korraldusest ja valimislubadusest, mille eesmärk on varasemate valitsuste riigisaladuste ilmale toomine.

Robert F. Kennedy tapeti Los Angelese hotellis Ambassador vahetult pärast tema demokraatide presidendikandidaatide valimiste võidukõnet Californias, meenutas The Times.

24-aastane mõrtsukas Sirhan Sirhan mõisteti esimese astme mõrvas süüdi ja kannab eluaegset vanglakaristust.

Tema sõnum, mis viitas viis aastat varem Dallases surnuks lastud president John F. Kennedyle, oli kirjutatud tühja ümbriku välisküljele. Ümbrikul oli Los Angelese eelarve tuludega tegeleva administratsiooni juhile tagasi saatmise aadress.

Hiljuti avaldatud dokumendis ütles Robert F. Kennedy palgamõrvar ka, et ta pooldab ka demokraadist presidendi Lyndon B. Johnsoni kukutamist.

«Mul pole veel absoluutseid plaane, kuid peagi koostan need,» kirjutas Sirhan, kes väljendas toetust kommunistlikule Venemaale ja Hiinale.

The Times vahendas, et mõnede teadlaste väitel on see palestiinlasest Sirhani toimepandud mõrv esimene suurem Iisraeli-Palestiina konfliktist tingitud poliitilise vägivallajuhtum USAs.

81-aastane Sirhan tunnistas Kennedy tapmist ja märkis, et teda ajendas senaatorit mõrvama tolle toetusavaldus Iisraelile 1967. aasta kuuepäevase sõja ajal.

Mõlema Kennedy mõrva toimikute avaldamist oodati suurte lootustega, ent lõpuks pidid uurijad ja niisama asjast huvitatud isikud pettuma.

Esimene ports saladuse katte alt pääsenud dokumentidest sisaldas mõningaid uusi pisiasju, aga mitte midagi põrutavat või olulist.

Enne toimikute avaldamist spekuleeriti, et Sirhan võib olla kogunisti süütu. «Saladuse loori kergitamine Kennedy dokumentidelt on vajalik, et taastada usaldus USA valitsuse vastu,» sõnas Robert F. Kennedy poeg Robert F. Kennedy juunior.

Paljud mõrvaga seotud failid olid varem avaldatud, kuid teisi ei olnud digiteeritud ja need olid aastakümneid föderaalvalitsuse hoidlates seisnud.