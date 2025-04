Maailma liidrid avaldavad surnud paavstile austust: «Ta oli alati kõige haavatavamate ja nõrgemate poolt»

Üks esimesi maailma liidreid, kes avaldas austust paavst Fransiscusele, oli Prantsuse president Emmanuel Macron, kes rõhutas, et paavst oli alati kõige haavatavamate ja nõrgemate poolt. «Paavst Franciscus soovis Buenos Airesest Roomani, et kirik tooks rõõmu ja lootust kõige vaesematele ning ühendaks inimesi üksteise ja loodusega. Tõusku see lootus tema järel lakkamatult üles. Minu naine ja mina oleme oma mõtetes koos kõigi katoliiklaste ja leinava maailmaga,» kirjutas Macron Xis.