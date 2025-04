Paavsti surm käivitab sajanditevanused traditsioonid

Praegu on nn valijakardinale 135, kellest 108 nimetas ametisse Franciscus. Valijakardinalidest 53 on Euroopast, 20 Põhja-Ameerikast, 18 Aafrikast, 23 Aasiast, 4 Okeaaniast ja 17 Lõuna-Ameerikast.

Konklaavi sõnasõnaline tõlge on «võtmega», mis tähendab, et konklaav kestab, kuni uus paavst on leitud.