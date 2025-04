Putin suutis kehtestada vaid 30 tunnise relvarahu ja sellegi nii piiratud ulatuses, et mõlemad vaenupooled süüdistasid teineteist relvarahu rikkumises, vahendas BBC, lisades, et Kiiev siiski kinnitas, et vähemalt pühapäeval Ukraina linnades õhurünnaku eest hoiatavad sireenid vaikisid.