INTERVJUU Poola kodanikuaktivist: ükski USA sõdur pole Poolast Trumpi käsul lahkunud

​Kulik-Bielińska sõnul murdis poolakate senise usalduse USA vastu Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi dramaatiline kohtumine Washingtonis, sest Zelenskõid toetavale Poola rahvale jõudis kohale, et Trump pole nende poolel. Samas ühtegi USA sõdurit Trump Poolast ära viinud ei ole.

Mis pilguga vaatavad tavalised poolakad Balti riikide poole?

Tunneme Poolas väga suurt vastutust Balti riikide ees ja näeme seda, et Balti riigid, Ukraina ja Poola seisavad nagu üks mees. See hoiak on valdav. Pole vahet, kas tegemist on progressiivsema ilmavaatega inimese või konservatiiviga.

Meid, kes olime maailmasõdade vahel sõltumatud ja seejärel nõukogude võimu ehk venelaste poolt okupeeritud, seob tugev ajalooline ühine identiteet.

Meie võitleme teie ja teie võitlete meie eest – siin on ka tugev inimestevaheline solidaarsus. Samamoodi nagu 1989. aastal, mil nõukogudemaa hakkas lagunema. Balti riikide toetust võis näha kõikjal Poola tänavatel, Venemaa saatkonna ees.

Meil on ühine saatus.

Poolakate suhtumine ei ole samas ka läbinisti altruistlik. Meil on tunne, et kui teid võetakse ära, siis järgmised oleme meie. See pole hirm otseselt okupatsioonide ees, vaid selle ees, et mõjusfäärid tulevad tagasi.

On väga tähtis mõista, et kui teeme mingitki hinnaalandust, siis see ei rahulda venelasi, nad tulevad tagasi.