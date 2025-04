ÜLEVAADE Paavst Franciscuse enda käe järgi kohendatud matusetalitus peetakse laupäeval

Kardinalide kogu otsusega toimetatakse esmaspäeval 88-aastaselt insulti surnud paavsti põrm täna hommikul kell 10 Eesti aja järgi tema elupaiga Casa Santa Marta kabelist Püha Peetruse basiilikasse, kuhu see jääb kuni matusetseremooniani, mis toimub laupäeval kell 11 Eesti aja järgi pühakojaesisel väljakul. Seejärel kantakse puusärk taas kirikusse ja sealt edasi Rooma Santa Maria Maggiore basiilikasse.

Kuigi suurem osa paavste on maetud Püha Peetruse basiilika all asuvasse krüpti, ütles Franciscus juba paar aastat tagasi, et ta eelistab viimase puhkepaigana Roomas paljude migrantide elupaigaks olevas piirkonnas asuvat Santa Maria Maggioret, kus tal oli kombeks käia palvetamas enne ja pärast välisreise. Franciscus kinnitas oma soovi ka testamendis, vahendas Reuters.