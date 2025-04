Aga kui USA ei tule appi? Euroopa sõjalise logistika plaanid ähvardavad lennata vastu taevast

Suur osa Euroopa transporditaristust kulgeb endiselt läänest itta vastavalt ootusele, et üle Atlandi ookeani saabuks sõja korral USA abijõud. Kõige paremini on NATO juhtimisel seejuures välja arendatud liikumiskoridorid Hollandi rannikult Suwałki koridori Poola osasse. «Need koridorid on kriitilised, sest need lubavad NATO ja meie liitlastel jõuda kiiremini idatiivale,» ütles Politicole Leedu asekaitseminister Tomas Godliauskas.