Sündimus on USAs kahanenud juba kaua, olles saavutanud tõelise madalpunkti 2023. aastal. Kuigi täna avaldatud USA haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse värsketest andmetest selgus, et 2024. aastal sündis riigis 3,6 miljonit last ehk 54,6 sündi iga tuhande reproduktiivses eas naise kohta, mida on napp protsent tunamullusest rohkem, siis ekspertide hinnangul ei viita see püsivale suunamuutusele, vahendas CNN.