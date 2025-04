Hiina teatas, et kaalub Venemaaga Kuule tuumajaama ehitamist

«Oluline küsimus ILRSi jaoks on energiavarustus ja selles on Venemaal loomulik eelis, kui tegemist on tuumaelektrijaamadega, kuna nende saatmises kosmosesse on ta maailmas esikohal. Ta on Ameerika Ühendriikidest ees,» ütles Wu Weiren, Hiina Kuu uurimise programmi peadisainer Reutersile konverentsil.