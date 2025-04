ÜLEVAADE USA ähvardab Ukraina rahukõnelustest käed puhtaks pühkida

Viimase hetke muudatus võis tuleneda sellest, et Ukraina esitas teisipäeval Euroopa esindajatele kava, milles rõhutatakse, et territooriumi puudutavaid küsimusi ei hakata arutama enne, kui on saavutatud täielik ja tingimusteta relvarahu. See aga võib minna vastuollu sellega, mida ameeriklased ja venelased on omavahel juba kokku leppinud, ütles kõnelustega kursis olev allikas Reutersile.