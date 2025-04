ÜLEVAADE Põhjanaabrite valitsus tahab jõukatele maksuhõlpu anda

See on kannapööre põhjanaabrite eelarvepoliitikas. Nüüdseks peaaegu kaks aastat riigitüüri hoidnud paremparteide koalitsioonipoliitikud on seni püüdnud hiiglasuurt võlakoormust ohjeldada ja riigieelarvet paremasse tasakaalu sättida. Otsitud on pigem kokkuhoiukohti ja makse suurendatud.