Süütepakirünnakuid Euroopa lennukite vastu juhtis sanktsioonide all olev Vene luureohvitser

Väljaannete sõnul oli kogu plaani taga sokutada DHLi lennukitesse süttivaid pakke just Smoljaninov, kes oli seotuse tõttu hübriidrünnakutega juba varem ELi sanktsioonide all. Teadaolevalt oskab kõnealune agent muu hulgas mõjutada lennukite toimimist ja kuulata pealt lennusidet.

Süüterünnakute korraldamiseks pruugiti n-ö ühekordselt kasutatavaid agente – inimesi, kes kiire tulu lootuses on valmis võtma riske –, keda GRU värbas DHLi logistikakeskuste sihikule võtmiseks Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Poolas. Uurijad tuvastasid ühe sellise agendina Aleksandr S.-i, kes pani süüteseadet sisaldavad pakid teele DHLi Leedu harust Vilniuses. Mees on praegu Leedus vahi all.