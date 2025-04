Välisministeerium ütles juba mõne aja eest, et Venemaa ja Valgevene esindajad pole oodatud üritustele, millega märgitakse Saksamaal 80 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust. Berliin langetas niisuguse otsuse, kuna soovib, et Venemaa ei kasutaks tähtpäeva ära sobimatute seoste tekitamiseks «oma agressioonisõjaga Ukraina vastu».

Olukord ähvardab aga kasvada täiemahuliseks diplomaatiliseks tüliks, sest suursaadik Netšajev on teatanud, et võib mälestusüritustele ikkagi kohale minna. «Natsismi üle saavutatud võidu 80. aastapäev on püha päev kõigile endise Nõukogude Liidu rahvastele,» väitis Netšajev ajalehe Frankfurter Allgemeine Zeitungi andmeil.