Täna avaldatud arvamusuuringu tulemuste kohaselt usub kõigest 16 protsenti Soome elanikest, et Ameerika Ühendriigid on valmis kaitsma NATO Euroopa liitlasi. Tegemist on järsu muutusega, sest veel märtsis usaldas kolmveerand vastajatest USAd liitlasena ja kõhklejaid oli kõigest kümnendik.