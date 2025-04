Väljaande värske uuringu järgi on täiemahulise invasiooni algusest alates 2022. aastal liitunud Vene armeega palgasõdureid vähemalt 48 riigist.

Ajakirjanikud said enda valdusesse koopia Venemaa meditsiinisüsteemi andmebaasist ja arvutasid selle alusel välja, et Vene kaitseministeerium on 2023. aasta aprilli ja 2024. aasta mai vahel värvanud üle 1500 välismaalase.