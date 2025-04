POLIITDRAAMA LEEDUS Valitsuspartei juht jäi ilma riigisaladuse juurdepääsuloast

Lõunanaabrite julgeolekuamet (VSD) teatas eile, et soovitab valitsuskoalitsiooni kuuluva partei juhile ja parlamendisaadik Žemaitaitisele mitte anda juurdepääsu ülisalajasele teabele, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Parlamendi esimees sõnas sellise otsuse peale, et Läti rahva esinduskogu võtab VSD nõuandeid kuulda.

Pärast taustakontrolli teostamist on julgeolekuamet veendunud, et Nemunase Koidiku esimeest ei saa usaldada ja ta on ohustab salastatud teabe turvalisust.