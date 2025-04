Pakistani ametiisik teatas tulevahetustest India piiril

Kahe riigi suhted on langenud aastate madalaimale tasemele, India süüdistab Pakistani piiriülese terrorismi toetamises pärast seda, kui relvastatud mehed sooritasid moslemienamusega Kashmiris viimase veerandsajandi rängima rünnaku tsiviilisikute vastu.

«Leepa orus on olnud öösel järjestikust tulistamist. Tsiviilelanikke ei ole rünnatud. Elu on normaalne. Koolid on avatud,» ütles Jhelumi oru piirkonna kõrgem valitsusametnik Syed Ashfaq Gilani.