Klõtško tunnistab, et Ukraina peab ajutiselt territooriumi loovutama

«Praegu [peetakse] palju vestlusi võimaliku lahenduse üle. Üks stsenaariume on... territooriumist loobumine. See pole õiglane. Aga rahu, ajutise rahu nimel, võib-olla võib see olla lahendus. Ajutine,» ütles Klitško BBC veergudel.

Rünnak Ukraina pealinnale tehti pärast seda, kui Kreml kordas oma nõudmist, et Ukraina loovutaks okupeeritud territooriumid ja lääs lõpetaks Ukrainale sõjalise abi andmise, vahendas The Kyiv Independent.

Samuti on Zelenskõi korduvalt öelnud, et Kiiev ei tunnista okupeeritud alasid Venemaa omaks.

Vaatamata oma populaarsusele välismaal, kritiseeritakse Klitškot Ukrainas pealinna juhtimise pärast. Kiievi linnapea on ka Zelenskõiga juba pikemalt konfliktis. Ta väidab, et valitsusasutused avaldavad pidevalt pealinnale survet. Samas linnapea kriitikud väidavad, et Klitško ei tule oma ülesannetega toime, kirjeldas The Kyiv Independent.