Väidetavalt esitas Kiiev kokku viis nõudmist, millest peamine on, et okupeeritud Krimmi ei tunnustataks ametlikult Venemaa omana.

«Peamine komistuskivi on Krimm. Venemaa kontrolli tunnustamine seal rikuks rahvusvahelise õiguse keskset põhimõtet – et ükski riik ei tohi teise riigi ala annekteerida – ja Ukraina põhiseadust, mis sätestab, et mingi ala saab tagastada ainult referendumi teel,» öeldi artiklis.