Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on üks kümnetest riigijuhtidest, kes homme Franciscuse matustel osaleb, seda vaatamata tõigale, et paavst kunagi Ukrainat ei külastanud ja kordas kriitikute sõnul Kremli jutupunkte, öeldes muuhulgas, et sõda Ukrainas «provotseeriti».