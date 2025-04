See aga tähendab, et USA (prantsuse keeles États-Unis) president Donald Trump ei istu näiteks Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi kõrval, vaid võidakse juhatada istuma Eswatini ja Etioopia juhtide vahele. Samuti märgitakse, et koht ei asu kaugel Prantsusmaa presidendist Emmanuel Macronist, kes on hiljuti olnud üks suuremaid rahvusvahelisi Trumpi kriitikuid.