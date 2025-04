Trumpi administratsioon on suurendanud oma kontrolli föderaalametnike palkamise, vallandamise ja nende tulemuslikkuse hindamise üle läbi USA föderaalvalitsuse personaliameti (OPM), mis on The Wall Street Journal'i kohaselt seadnud viimase kõige tähtsamaks kriteeriumiks president Donald Trumpi poliitika ustava elluviimise.