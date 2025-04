Kahtlusalune on 30-aastane Vancouverist pärit Kai-Ji Adam Lo, kellele esitati süüdistus kaheksas teise astme mõrvas, teatas Vancouveri politsei. Samas märkisid ametivõimud, et kuna uurimine on veel pooleli, siis võib oodata veel süüdistusi. Samuti möönsid nad, et mõned rünnaku ohvrid on endiselt tuvastamata.