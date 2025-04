Väljaande The Associated Press ja Chicago ülikooli juures asuva avalike suhete uuringute keskuse (NORC) koostöös läbi viidud uuringust selgus, et 33 protsenti USA täiskasvanud elanikkonnast suhtub soosivalt Muski. Näitaja on oluliselt langenud: mullu detsembris oli see 41 protsenti, vahendas PBS News.