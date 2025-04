Armeenia peaminister: me ei taha pingestada suhteid Venemaaga

Eesti peaminister Kristen Michal ütles, et Eesti toetab Armeenia Euroopa Liiduga suhete tihendamise suunda tunnustas Armeeniat demokraatlike reformide tegemise eest. «Väga tihti me näeme inimesi ja rahvaid, kes teevad midagi ära linnukese kirjasaamise pärast. Armeenia peaministri kirjeldus sellest, et neid reforme tehakse selleks, et inimeste elu muutuks paremaks [..] on väga muljetavaldav ja sellele me saame kaasa elada,» ütles Michal ja tõi välja, et Eesti saab aidata kaasa Armeeniat tema lähenemisprotsessis Euroopa Liiduga.