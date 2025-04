Euroopa veab suurimat relvastuskulude kasvu külma sõja järel

Maailma riigid on kasvatanud sõjalisi kulutusi igal aastal viimase kümnendi kestel, kuid 2024. aasta 9,4-protsendine kaitsekulutuste tõus on suurim alates vähemalt 1988. aastast. Perioodil 2015–2024 on sõjalised kulutused SPIRI arvutuste kohaselt kokku kasvanud 37 protsendi jagu.