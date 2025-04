ÜLEVAADE Gaza sektoris said toiduvarud otsa

​WFP teatas reedel, et toimetas oma viimased toiduvarud Gaza sektoris asuvatesse supiköökidesse. «Eeldatavasti saavad neil köökidel lähipäevil toiduvarud täielikult otsa. Juba nädalaid on supiköögid olnud ainus järjepidev toiduabi allikas Gaza elanikele,» teatas organisatsioon, mille kinnitusel said neil otsa ka jahu, söögipakid ja kütus söögitegemiseks.