Üks anonüümsuse tingimusel FT-ga rääkinud Euroopa ametnik märkis, et Trump võib «tekitada olukorra, kus ta loob endale vabandusi minema jalutamiseks ja jätab selle Ukrainale ja meile lappimiseks».

Üldiselt on Euroopa ja Ukraina seisukohal, et Trump on valmis haarama kinni igast «läbimurdest» sel nädalal, mil täitub sada päeva tema presidendiks vannutamisest.