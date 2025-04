Meedia: Venemaa vanglas surnud Ukraina ajakirjanikul oli eemaldatud elundeid

Veebruaris tagastas Venemaa Roštšõna piinamisjälgedega surnukeha, kust olid mõned elundid eemaldatud, ilmselt selleks, et varjata täiendavaid piinamisjälgi, teatasid Ukraina prokuröridele viidates väljaanded, seal hulgas The Washington Post, The Guardian, Ukrainska Pravda ja iStories.