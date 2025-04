Raportid: Harvardis on nii juudi- kui ka moslemivastaseid meeleolusid

President Donald Trump on süüdistanud Harvardi ja teisi mainekaid USA ülikoole selles, et alates Hamasi rünnakust Iisraeli vastu 2023. aasta 7. oktoobril ning sellele järgnenud Iisraeli sõjategevuse puhul Gazas on nad pigistanud silma kinni ülikoolilinnakuis levinud antisemitismi suhtes.