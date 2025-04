Eile õhtul Rootsis Uppsalas toimunud kolm inimest tapnud tulistamises on Rootsi televisiooni SVT kohaselt üks hukkunutest seotud rünnakuga ühe jõuguliidri sugulase vastu ning vahistanud on üks inimene. Kuna tudengilinnas toimuvad täna Volbripidustused on politsei saatnud Uppsalasse täiendavaid jõude.