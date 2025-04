MIKS SEE NII ON? Ukrainlased tapavad vene kindraleid, venelased ukraina lapsi

Vene-Ukraina sõjas on muster, et venelased tapavad Ukrainas tsiviilelanikke valimatult, aga Vene tsiviilelanikud satuvad ukrainlaste ohvriteks vaid harva ja juhuslikult. Samal ajal on Ukraina korraldanud rea atentaate Vene kõrgetele sõjaväelastele, seevastu venelased Ukraina kindralite kõrvaldamisega ei tule toime. Miks see nii on?