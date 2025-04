Briti poliitik kärgib Kallasega: Armeenia genotsiidi meenutamise ajal Aserbaidžaani väisamine on kohatu

«Millise sõnumi see saadab, kui Euroopa tippdiplomaat naeratab Bakuus kaameratele, samal ajal kui Armeenia kodanikud asetavad Jerevanis ohvritele pärgasid? Miks peaks Kallas nii tundlikul kuupäeval Aserbaidžaani meelitama?» tõstatas McInnes küsimuse.

Kallas külastas Bakuud eelmisel reedel, Armeenia genotsiidi aastapäeva märgiti neljapäeval. McInnes tõi välja, et eriti kohatuks muudab Kallase visiidi see, et kuigi tegemist oli väidetaval regionaalse ringreisiga, ei käinud ta Armeenias.